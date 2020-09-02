شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت عملاق وإنذار بنهاية العالم القديم فى برومو فيلم "موسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، الإعلان التشويقي لفيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى" الذي يمثل انطلاقة قوية لصناعة أفلام الخيال العلمى في مصر، بإنتاج هو الأضخم لهذه النوعية من الأفلام فى السينما المصرية، ومن المرتقب طرح الفيلم قريباً في السينمات.

ونجح الإعلان التشويقي بمجرد طرحه فى رفع درجة الترقب، حيث تسيطر عليه أجواء ظلامية تشبه الديستوبيا، ويتضح أنه يضم العديد من أطراف الصراع أحدها تنذر بنهاية العالم القديم مصحوبة بمشاهد انفجارات، وإياد نصار يحكي عن يوم حزين في حياة البلد مع مشاهد للمدينة الخاوية، وروبوت عملاق يبدو أنه يتم التحكم به عن بعد عن طريق جهاز موصل برأس كريم محمود عبد العزيز.

وكان المخرج بيتر ميمي قد نشر البوستر التشويقي للفيلم عبر فيسبوك، واستقبله الجمهور بموجة من التساؤلات عن موعد طرح الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ قريباً مرحلة المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

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فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله، الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظراً لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم كازابلانكا الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه، كما ظهر كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل الاختيار في رمضان الماضي.