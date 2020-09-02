شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابيتانو" الأقرب ليكون مسلسل أحمد فهمى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم أحمد فهمى أكثر من فكرة مسلسل كوميدى جديد لتقديمه فى سواء فى شهر رمضان 2021 أو 2020، وذلك بعد تعاقده مع شركة سينرجى، حيث لم يتم حسم أمر توقيت عرضه حتى الآن، خاصة أنه منشغل حالياً بالمشاركة فى كتابة سيناريو فيلمه الجديد "حلم سوسن" الذى يستعد لاستئناف تصويره الشهر المقبل.

واستقر فهمى بشكل كبير على سيناريو مسلسل يحمل اسم "الكابيتانو" يكتبه أيمن الشايب، ليكون الأقرب من ضمن الذى عرضوا عليه خلال الفترة الماضية، ويستعد لعقد جلسات عمل مع مؤلف المسلسل لمعرفة الخطوط العريضة وتفاصيل الفكرة وكيفية تقديمها قبل الشروع فى عمليات التحضير.



احمد فهمى

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وفى سياق آخر يستعد فهمى لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" – اسم مؤقت – مقرر تغييره خلال الأيام المقبلة، وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، أبرزهم أكرم حسنى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

و ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، قبل قرار إغلاق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا ما تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.