شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية بيونسيه لـ كاتى بيرى بعد إنجاب مولودتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صداقة النجمة العالمية بيونسيه والمغنية الشهيرة كاتى بيرى مازالت قوية ولم تتأثر بانشغال كل منهما بجدول الأعمال الممتلئ، حيث قررت بيونسيه البالغة من العمر 38 عاما أن تحتفل مع كاتى بيرى باستقبالها مولودتها الأولى "ديزى بلوم" التى أنجبتها منذ عدة أيام من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم.



كاتي بيري وبيونسيه كاتي بيري وبيونسيه

وكشفت كاتى بيرى عبر الـ " STORIES " الخاص بصفحتها الشخصية على إنستجرام عن باقة الزهور باللون الأبيض مع بطاقة التهنئة التى تلقتها من بيونسيه.



باقة زهور ارسلتها بيونسيه لكاتي بيري باقة زهور ارسلتها بيونسيه لكاتي بيري

يذكر أن النجمة العالمية كاتى بيرى استقبلت مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم الأسبوع الماضى، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها "ديلى ميل" و "جاست جيرد" ، وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لابنتهما وهو "ديزى دوف بلوم Daisy Dove Bloom.

ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.