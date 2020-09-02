"العالم القديم لازم ينتهي".. تعليق كريم محمود عبدالعزيز بعد طرح برومو "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على التعليق بعد طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم"موسى" المقرر طرحه قريبا بالسينمات.

ونشر "كريم" البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، العالم القديم لازم ينتهي، الإعلان التشويقي الأول لفيلم موسى، قريباً بجميع دور العرض".

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فيلم "موسى" من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.