"يا كبير يا نضيف".. تامر حسني يرد على تهنئة أمير طعيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان تامر حسني، الرد على تهنئة الشاعر أمير طعيمة له على أغنيته الجديدة "إختراع" التي جمعته مع الفنان محمود العسيلي.

ورد "تامر" على تدوينة أمير طعيمة له، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "الله يبارك فيك يا فنان يا كبير يا نضيف".

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وكان "طعيمة" قد هنأ الفنان تامر حسني على أغنيته الجديدة، عبر تويتر، قائلاً: "مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني والعسيلي، أغنية إختراع، ومبروك لكل فريق العمل، أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات، والإخراج تحفة يا تيمو".

كليب "اختراع" من إخراج تامر حسني، وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، تسجيل هيثم راضي، ماستر جلال الحمداوي.