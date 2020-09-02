"غموض وإثارة وتشويق".. طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "موسى" الإعلان التشويقي الأول للفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

ونشر المخرج بيتر ميمي، الإعلان عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الإعلان التشويقي لفيلم موسى".

وظهر في الفيديو الأول، إصابة الفنان كريم محمود عبد العزيز في وجهه، كما ظهر أيضا حرائق داخل مبنى كامل مكون من طابقين، وظهرت عربات تسير في الصحراء، وطائرة تحلق فوق النيل، وسيطرت حالة من الغموض والإثارة والتشويق على الإعلان التشويقي .

Advertisements

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.