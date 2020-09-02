شبه فتاة بـ"كلبته".. شريف منير يشتبك مع جمهوره بسبب صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار الفنان شريف منير، جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، بسبب تعليقه على صورة نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، جمعته بكل من الفنانين أحمد السقا وأحمد رزق.

تعليق "منير" على الصورة، أثار تساؤلات الجمهور وغضبهم، إذ قال: "آدي يا سيدي الفنانين، عايشين في الفتّة، وبيصيفوا، ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة، وسايبين الناس في الحَر والقرف، حرام عليكم، حِسّوا بالناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين"، في إشارة واضحة منه لانتقادات البعض أو سخريتهم من صور الفنانين.

تعليق "منير"، على الصورة، أثار الجدل بين متابعيه، وهاجمه البعض من خلال التعليقات، ولكن المفاجئ أن الفنان الكبير حرص على الرد على كل التعليقات المنتقدة لتعليقه على الصورة.

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وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "إيه يا عم جر الشكل ده، أنا كنت بحبك بس سوري دي طريقة مستفزة جدًا"، "كلنا وقفنا جنبك لما اتعرض لقلة أدب من تعليقات سافلة، بس مش معني كدة تقعد تتريق على الناس - كدة اسمها زيطة مش مناسبة لسنك"، و"حضرتك شخصية عامة، مينفعش يطلع منك كومنت سخيف بالمنظر دا في ظل أوضاع مالية مش تمام خالص ووقف حال بسبب الكورونا، حقك تتبسط جدا بمالك وأصحابك وحبايبك لكن لما الناس تضايق من طريقة الطرح تقعد تنظر عليهم".

وعلقت متابعة من متابعيه، وتدعى بيلا، قائلة: "لأ ظريف إيه الخفة دي"، ليرد شريف منير: "كلبتي اسمها بيلا".

وبعد عدد من التعليقات الرافضة لما كتبه شريف منير، والتي وصفها متابعه بـ"مبالغ فيها"، رد منير في تعليق له كتب فيه: "كل الناس اللي شتمت أو مُستفزة من كلامي و مش طيقاني، أنا مبسوط جداً منهم .. لإنهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من القاذورات والسفالة اللي بيقولوها".