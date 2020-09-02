محمد كيلاني يروج للجزء الثاني من "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد كيلاني، على الترويج لمسلسله الدرامي الجديد "الآنسة فرح".

ونشر "كيلاني" مع الفنانة رانيا يوسف صورة من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموق إنستجرام، وعلق: "الآنسة فرح.. الجزء الثاني في شهر ١١ إن شاء الله".

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مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، و استكمل وائل فرج الموسم الثاني.

وتدور أحداث المسلسل حول "فرح" التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل في أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهي عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذي تم اقتباس أحداثه منه.