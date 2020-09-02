أمير طعيمة ينفي علاقته بفيلم شيرين الجديد: كل الأخبار غير صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نفى السيناريست والشاعر أمير طعيمة، الأخبار المتداولة عن كتابته فيلم "سندريلا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة شيرين عبدالوهاب. ونشر "طعيمة"، البوستر المتداول للفيلم، عبر تويتر وعلق: "توضيح هام.. أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة". آخر الأعمال التي كتبها طعيمة مسرحية "عُطل فني"، بطولة هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفي، وعدد من النجوم ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا.

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