مؤلف "كامب" يكشف لـ"الخليج 365 سبب توقع فيلمه لأحداث "الفيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المؤلف هيثم وحيد، إن فيلم "كامب"، الذي ربط البعض بين أحداثه وواقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت"، كان يهدف لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع، وهي: "غياب القيم الأسرية يؤدي إلى كوارث".

وأضاف "المؤلف"، في تصريحات خاصة لمصراوي إنه عندما سمع بواقعة "الفيرمونت" لم يخطر بباله فيلمه "كامب"، قائلا: "على الرغم إني كاتب السيناريو والحوار إلا إنني لم أربط بين الواقعتين، وفكرة الربط في حد ذاتها عبقرية وشديدة الذكاء".

وتابع: المخرج عندما قرأ الورق أعجبه جدًا، وسألني ماذا تريد أن تقول؟، فأجبت:" الفلوس لما تبقى زيادة أوي ومفيش تربية بتؤدي لطُرق مأساوية ونهايات صعبة".

وأوضح: "طبعًا مش كل الأثرياء مش مربيين ولادهم، لكن أغلبهم يهتم فقط إن الأود تدخل مدارس لغات أو انترناشونال، دون الاهتمام بالقيم والأخلاق ".

وأكمل وحيد:" قضية "فيرمونت"، قيد التحقيقات في الوقت الحالي، ولا نعلم كل الحقائق، و "معرفش الولاد دول عشان مظلمهمش".

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وعن تشابه أحداث الفيلم بشكل كبير مع الواقعة التي تم تداول أحداثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال "وحيد": "هي عملية توقع للظروف الحياتية، أنا لما أدي ابني فلوس كتير ومعلموش الأدب والأخلاق هيعمل كوارث".

وشهدت قضية "فيرمونت" الشهيرة تطورات سريعة، خاصة بعد قرار النيابة العامة الأخير بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، ومن بينهم نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادث الشهير الذي أصبح "قضية رأي عام"، بأحداث فيلم "كامب"، من إنتاج عام 2008، ويحكي عن قصة مجموعة من الشبان الأثرياء بينهم شاب فقير، يذهبون لأحد الأماكن للاحتفال الذي ينتهي بمأساة، إذ يحضر الشاب بصحبة الفتاة التي يحبها إلى الحفل، لكن أحد الأثرياء يعتدي عليها جنسيًا بعد تخديرها في الحفل بمساعدة عدد من الأصدقاء، فيقرر حبيبها الانتقام منهم.

الفيلم من بطولة أيمن الرفاعي، محمد الخلعي، نسمة السادات، أميرة هاني، ريم هلال، ياسمين جمال، محمد عاطف، هاني صنع الله، نسمة ممدوح، ياسمين أباظة، لطفي لبيب، جيهان سلامة، عمرو عبداللطيف، إبراهيم أبو العطا، محمود مزيكا، نسمة ممدوح، قصة وسيناريو وحوار هيثم وحيد، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

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