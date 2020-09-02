"عدى الكلام، بالبنط العريض" يسيطران على مشاهدات يوتيوب

شهد الموسم الغنائي لصيف 2020، إصدار كثيف من الأغاني لكبار نجوم الوطن العربي، حيث تم طرحهم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الإليكترونية.

وهناك بعض الإصدارات الغنائية التي صنعت حالة من الإنفراد سواء في انتشارها او عدد مشاهداتها أبرزهم أغينتي "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، "بالبُنط العريض" للفنان حسين الجسمي، حيث تخطى كليهما حاجز الـ 50 مليون

مشاهدة عبر "يوتيوب".

تم طرح "عدى الكلام" منتصف شهر يوليو الماضي، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وحققت أكثر من 52 مليون مشاهدة، وحققت نجاح جماهيري ضخم، وصدى سماعي واسع فور صدورها، وخاصة وأنها أول إصدار باللهجة المصرية القريبة من مستمعيها، بصوت لمجرد المعروف بتقديمه للون الغنائي المغربي في أغانيه،

بالإضافة إلى تعاونه مع ثلاثي مصري من كبار صناع الأغنية المصرية.

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جاء الجسمي بلون غنائي صيفي ممتع بأغنيته "بالبُنط العريض"، التي حصدت أكثر من 50 مليون ونصف مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوعين من طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.

وحصدت الأغنية ترحيب جماهيري ضخم، لقرب كلماتها من العامية المصرية ، بالإضافة إلى ألحانها وتوزيعها الموسيقي الملائم لجو الأغنية الصيفي الخفيف، لتشغل أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد طرحها، وتحقق نسبة استماع ضخمة في وقت قصير.