شاهد .. أحمد سعد يزيح الستار عن أحدث أعماله الفنية بصرة

كشف الفنان أحمد سعد عن أحدث أعماله الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر أحمد سعد أفيش أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم بصرة، والمقرر طرحها قريبًا على قناة مزيكا الرسمية. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح الفنان مؤخرًا أغنية بعنوان 100 حساب، والأغنية من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع إسلام شيبسي، وشاركه في الغناء الفنان حسن شاكوش، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 10 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. ، والأغنية من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع إسلام شيبسي، وشاركه في الغناء الفنان حسن شاكوش، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 10 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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