ديانا كرزون تتمنى الشفاء العاجل لـ متعب السقار

تمنت الفنانة ديانا كرزون الشفاء العاجل لزميلها الفنان متعب السقار، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وحصرت ديانا على أن تطمئن الجمهور على صحة متعب عقب دخوله إحدى المستشفيات، حيث Advertisements نشرت صورة لمتعب الذي ظهر من خلالها بكامل وعيه. نشرت صورة لمتعب الذي ظهر من خلالها بكامل وعيه. وعلقت ديانا على الصورة قائلة: الفنان صوت الاردن متعب السقار .. صاحب القلب الطيب ابو شهد حبيب الكل .. الف سلامه عليك ما تشوف شر.

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