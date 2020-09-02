غداً..طرح ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" لـ مصطفى قمر

يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح ألبومه الغنائي الجديد "لمن يهمه الأمر 2" ،غد الخميس، حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي .

كشف قمر عدد وأسماء أغنيات الألبوم في وقت سابق، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك، دُقِّي عودِك ، حنونة، مسافر ، عجوز في المدينة، سَوْسَنَة، حُبِّك علي جبيني".

والملفت في الأمر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حيث طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

يأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية

منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".

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يذكر أن قمر قد أحيا حديثاً، حفلاً غنائياً في الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، والذي أقيمت فعالياته على مسرح مكتبة الإسكندرية، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وتفاعلوا مع ماقدمه من باقة غنائية متنوعة، بالإضافة إلى تقديمه لأغنية "يامسافر" التي تتضمن ألبومه الجديد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والتعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.