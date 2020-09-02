بعد كورونا.. السقا يعود للفروسية

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكانت الصورة اثناء ركوبه للخيل، وعلق عليها قائلا:"حياتي"، ومن المعروف أنها هوايته المفضلة، وتفاعل جمهوره مع الصورة معبرين عن حبهم له. المفضلة، وتفاعل جمهوره مع الصورة معبرين عن حبهم له. جدير بالذكر أن آخر أعمال السقا فيلم "العنكبوت" الذي كان من Advertisements المقرر عرضه هذا العام و لكن تم تأجيله بسبب جائحه فيروس المقرر عرضه هذا العام و لكن تم تأجيله بسبب جائحه فيروس كورونا و كان يشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم" منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، من تأليف:محمد ناير، وإخراج:أحمد نادر جلال".

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