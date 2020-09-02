بيتر ميمي: فيلم "موسى" خطوة للتغيير في الشكل السينمائي

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن اقتراب طرح البرومو التشويقي لفيلمه المنتظر الجديد "موسى"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

أعرب بيتر عن سعادته بانتهاءه من "موسى"، قائلاً:"بعد ساعات قليلة الاعلان التشويقى الاول لفيلم موسى، مشروع مهم جدا بالنسبة لى ابتديت الشغل عليه من ٢٠١٧،

حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة و خطوة للتغير و التجديد فى المحتوى و الشكل السينمائى".

كشف بيتر في وقت سابق، انتهاءه من تصوير مشاهد الفيلم كاملة، خلال شهر يوليوالماضي، بعد العمل عليه لمدة عامين، وتعرضه لبعض

التأجيلات نظراً لانشغاله بأعماله الفنية الاخرى، ومن أهمها مسلسل "الاختيار"، الذي تم طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاح جماهيري ضخم فور صدوره، وتصدّر المشهد الدرامي الرمضاني بقوة.

الفيلم من بطولة"أحمد مالك، محمود حافظ، صبري فواز، صلاح عبد الله، عمر الشناوي، محمد لطفي، سارة الشامي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم"إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، كاظم نبيل"، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.