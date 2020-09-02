حسين الجسمي يجتاز الـ 50 مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي رقم قياسي جديد يبلغ أكثر من 50 مليون مشاهدة، فيما يقرب من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما، سجلت الأغنية عدد مشاهدات ضخم فورصدورها، وتصدرت محركات البحث المختلفة بعد طرحها، وشغلت أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، لملاءمة موسيقاها وكلماتها للجو الصيفي.
"بالبنط العريض" هو الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيتهالرمضانية "سنة الحياة"،
يذكر أن آخر الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، من كلمات: العالية، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:وليد فايد.
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