تراند اليوم : ريهام أيمن تنشر صورة وسط الأمواج – اتفرج

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريهام أيمن وسط الأمواج وكتبت معلقة: المياه المالحة بتعالج كل حاجة.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: “يا قمر – يا بختك – جميلة جدا”.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل “العراف” مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت “رمزي وليليا”، وكان آخر أعمالها مسلسل “العراف” للزعيم عادل إمام عام 2013.