تراند اليوم : بالصور – حضن ماكرون لماجدة الرومي موجه للشعب اللبناني كله

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عدة صور تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته للبنان والتي افتتحها بزيارة المطربة الكبيرة فيروز.

وكتبت «ماجدة» عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: «أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري.وعبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته».

وأضاف: «بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه».

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وتابع الحساب: «الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير».