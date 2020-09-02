تراند اليوم : الفنان السوداني الطيب عبدالله مهاجما “قدور”.. (أكبر كارثة)

شرع الفنان الكبير الطيب عبد الله بفتح بلاغ في مواجهة ثمانية فنانين بسبب ترديد أغنياته في الحفلات والقنوات دون الرجوع إليه أو اخذ الإذن منه.

وأشار الطيب عبد الله حسب حديثه، إلى أن عدداً من الفنانين أصبحوا يرددون أغنياته في الفضائيات والحفلات دون إذن، الأمر الذي جعله يحرك بلاغات في مواجهتهم، ومن بين اولئك الفنانين، سيف الجامعة، والفنان شكر الله عز الدين، والفنان عادل مسلم، بالإضافة لعاطف السماني، والفنان الشاب أحمد بركات، ومحمد عبد الجليل، وايضا الفنان فتحي السمري، وأخيراً الفنان ود البكري.

وأضاف قائلاً: (السر قدور هو أكبر كارثة على الساحة الفنية)، موضحاً أنه السبب الرئيسي في ضياع الفنانين الشباب)، مواصلا: (قدور بخلى الفنانين الشباب يغنوا غناء العمالقة بدون إذن وتلقى الواحد عايش مع الأغنية تقول حقتو).