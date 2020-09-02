الخليج 365الأربعاء 2020/9/2 08:27 م بتوقيت أبوظبي
قرر قاضي المعارضات في محكمة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الأربعاء، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالنصب.
وألقت الشرطة المصرية القبض على الملحن محمد وزيري بعد شكاوى قضائية قدّمتها هيفاء وهبي ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال.
وتعود تفاصيل الخلاف إلى تحرير النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محضر عن طريق محاميها في مطلع مايو/أيار الماضي، ضد محمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
ونفى محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري هذه الاتهامات، وقال إنَّه تزوّج من هيفاء وهبي وأنَّه قدم وثيقة الزواج إلى المحكمة، وأكد أنَّ هيفاء لا تمتلك مستنداً واحداً ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار حبس مدير أعمال هيفاء وهبي في "سرقة 63 مليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.