أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، لتكسر موجة صعود استمرت ليومين متتاليين، وجاء الهبوط متوازيا مع انخفاض سعر المعدن الثمين عالميا.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 236.19 ريال (62.98 دولار) مقارنة بـ240.05 ريال (64.01 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار (21)، الأكثر مبيعا، إلى 206.66 ريال (55.11 دولار) مقارنة بـ209.83 ريال (55.95 دولار)، أمس.

وكذلك، هبط سعر جرام الذهب عيار (18)، إلى 177.14 ريال (47.24 دولار) مقارنة بـ 179.86 ريال (47.96 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجلت أوقية الذهب في السعودية 7346.25 ريال (1959 دولار)، بينما سجل الجنيه الذهب 1653.32 ريال (44.88 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.

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ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1962.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل 1991.91 دولار أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس/ آب.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1969 دولارا.

وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات "الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".

وتابعت "الصورة الأوسع تظل لصالح الذهب إذ سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى تتبع سياسة تيسيرية على الأرجح لفترة زمنية طويلة".

وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في أغسطس/ آب.

ويرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.7% إلى 27.96 دولار للأوقية، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولار وهبط البلاديوم 0.5% إلى 2259.52 دولار.