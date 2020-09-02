سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020

قفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في السوق غير الرسمية "السوداء"، فيما بقي السعر ثابتا لدى البنوك وشركات الصرافة وعلى شاشة البنك المركزي.



ويأتي ارتفاع الدولار بينما تحدثت تقارير إعلامية عن مخاوف بين المودعين خاصة السوريين من فقدان مدخرات في البنوك اللبنانية، بعد ورود تقارير تشير إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي وصعوبة حصول المودعين على مدخراتهم بالعملات الأجنبية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية، عن توقيع عقود مع ثلاث شركات لتنفيذ تدقيق جنائي للحسابات الوطنية في البلاد، حيث كان رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، قد قال الشهر الماضي، إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح.

ويأتي التوقيع مع شركات التدقيق الجنائي بعد نحو شهر من صدور تقرير لجنة "تقصي الحقائق" الذي قدمه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، ونسف بحسب مصادر لبنانية، ما قيل عن التعافي المالي.

وزادت المخاوف من ضياع الإيداعات، بعد أن نشرت صحيفة النداء اللبنانية قبل أيام تقريرا قالت فيه إن "المودعين لن ينالوا دولاراً واحداً بالنقد الأجنبي من أموالهم"، مشيرة إلى أن المقدر أن يصل احتياطي مصرف لبنان بعد نحو 3 أشهر إلى 17.5 مليار دولار، مقابل نحو 31 ملياراً في يوليو/ تموز 2019 وفق التصريحات الرسمية.

السوق السوداء

وواصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأربعاء لتسجل 7200 ليرة للشراء و7400 ليرة للبيع، مقابل 7130 للشراء و7230 ليرة لبيع كل دولار، أمس.

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البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة.

ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.