25 ألف دولار من ميريل ستريب للبنان

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"الخليج 365" من بيروت: مر ما يقرب من شهر على الإنفجار الهائل الذي ضرب بيروت، وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وترك الآلاف من الجرحى والمشردين.

منذ الانفجار ، تلقى لبنان دعمًا من جميع أنحاء العالم، وساهم مشاهير مثل ريما فقيه ، أمل وجورج كلوني، ذا ويكند، بيلا حديد وغيرهم في جهود الإغاثة ببيروت.

وإنظمت النجمة الأميركية ميريل ستريب لقائمة المساندين للبنان بمبلغ 25 ألف دولار تبرعت بها لدعم النساء المتضررات من انفجار 4 أغسطس عبر منظمة "كفى اللبنانية".

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حيث نشرت المنظمة التي تهتم بمسائل العنف ضد المرأة تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "ميريل ستريب تتبرع لكفى بمبلغ 25 ألف دولار لدعم النساء المتضررات من انفجار 4 آب/أغسطس... شكرا".

وأضافت المنظمة: "شكراً لمساهمتك السخية في أعمال الإغاثة التي تقوم بها كفى لدعم النساء والأطفال الذين فقدوا أحباءهم أو منازلهم أو أصيبوا أو تعرّضوا لصدمة نتيجة انفجار بيروت".

وتابعت "مساهمتك ليست سوى دليل إضافي على دعمك لحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة".