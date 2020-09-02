شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فنانون فى حضرة رؤساء الدول بعد لقاء ماكرون بفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن أغلب الساسة يعرفون قيمة الفن والفنانين وأهمية وتأثير النجوم الكبار فى الجماهير والشعوب، ولذلك كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حريصا على زيارة السيدة فيروز أيقونة الفن اللبنانى والعربى ومعشوقة الفرنسيين وكرمها أعلى تكريم بمنحها أرفع وسام.

تكريم الرؤساء للفنانين الكبار ممتد عبر التاريخ وكرم من قبل الكثير من الفنانين العرب من قبل رؤساء دول فالفنان الكبير عادل إمام كرمه الملك الحسن الثانى ومنحه وسام الفنون المغربى من الدرجة الأولى كما كرمه الرئيس التونسى الراحل السبسى ومنحه أعلى الأوسمة فى تونس.



الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي يكرم عادل امام



الملك الحسن وعادل إمام

الفنان الكبير محمد صبحي كرمه من قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ومنحه وسام الثقافة والفنون وهو أعلى وسام يمنحه الرئيس لفنان، كما كرم العاهل المغربي الملك محمد السادس الفنان والنجم هاني شاكر ومنحه الوسام العلوي من درجة قائد، هو والفنان الإماراتي حسين الجسمى، وذلك بمناسبة عيد الشباب.



الرئيس الفلسطيني ابومازن يكرم النجم محمد صبحي

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الملك محمد السادس يكرم الفنان هاني شاكر

تكريم الرؤساء ومقابلتهم بالفنانين ممتدة عبر التاريخ، فقد كرم من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الفنانة الكبيرة أم كلثوم وزارها في منزلها وطلب منها القدوم إلي الإمارات وإحياء حفل هناك بمناسبة الأعياد الوطنية، التي شملت عيد الجلوس الخامس للشيخ زايد وبشائر ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك.



الشيخ زايد يلتقي ام كلثوم

وكرم أيضا الملك محمد الخامس بالمغرب كوكب الشرق بحضور الرئيس والزعيم جمال عبد الناصر أثناء زيارته لمصر، كما كرم الملك الحسن الثاني العندليب عبدالحليم حافظ وكان يستضيفه دائما في قصره بالمملكة المغربية وكان من أصدقائه المقربين ، كما كرم أيضا كوكب الشرق في لقاء حضره موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي نال تكريما هو الآخر من الملك، كما قابل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الفنان محمد عوض وكرمه تكريما خاصا لأعماله التي تسعد الملايين، كما قابل النجم الراحل نور الشريف وكرمه تكريما خاصا.



الفنان محمد عوض يقابل ياسر عرفات



الملك الحسن في لقاء بكوكب الشرق وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب



الملك الحسن والعندليب



نور الرشريف وياسر عرفات