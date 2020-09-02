شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل رواية The Three-Body Problem الأكثر مبيعا لـ مسلسل على نتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شبكة نتفلكس على حقوق ملكية رواية The Three-Body Problem، الأكثر مبيعا حول العالم، ليتم تحويلها إلى مسلسل جديد ينضم إلى قائمة المنصة، على أن تدور قصة العمل الجديد حول التواصل الأول بين البشرية وبين حضارة فضائية غريبة، وتمكن الروائى الصينى "لو سيشين" بفضل قدرته على مزج العلم بالخيال، من إضفاء صبغة أكثر واقعية على رؤيته للمستقبل والاتصال مع كائنات من خارج كوكب الأرض، مع احتمالية تعرض جميع البشر للخطر الخارجي نفسه بلا استثناء، وكيف يؤدي ذلك إلى توحيد صفوفهم وتقسيمهم فى الوقت نفسه.

على أن يقوم كل من "ديفيد بينيوف" و"دي بي ويس" (Game of Thrones) و"ألكسندر وو" (The Terror: Infamy وTrue Blood)، بـ كتابة العمل الجديد، خاصة أنهم يمتلكون حنكة فى معالجة الأساطير والملاحم الطموحة للغاية عبر الزمان والمكان، ولم تعلن المنصة إلى الآن عن أبطال العمل بعد.

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وقال كل من الكاتبين والمنتجين التنفيذيين "ديفيد بينيوف" و"دي بي ويس" "تجسد ثلاثية لو سيشين مسلسل الخيال العلمي أكثر طموحا من بين جميع المسلسلات التي قرأناها، حيث ينطلق بالقُراء في رحلة تمتد من ستينيات القرن العشرين وحتى نهاية العالم، وبداية من الحياة على ذلك الكوكب الذي يعد مجرد نقطة زرقاء باهتة في الكون وصولاً إلى الأطراف اللامتناهية لذلك الكون الفسيح، ونحن نتطلع لقضاء السنوات التالية من حياتنا سعيًا لتحويل روايته الملحمية إلى عمل تليفزيوني من أجل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم".

أما عن الكاتب والمنتج التنفيذي "ألكسندر وو" فقال: "إنه لشرف لنا أن ننال فرصة تحويل إحدى أعظم أيقونات أعمال الخيال العلمي الصينية إلى عمل تليفزيونى، تجمع ثلاثية The Three-Body Problem العديد من العناصر التي أعشقها: الشخصيات الثرية متعددة الجوانب والأوجه، والرهانات والمخاطر الوجودية الحقيقية، والتي تُجسد جميعها من خلال نماذج بشرية راقية وعميقة، وأنا متحمس للغاية لاستهلال شراكتي مع نتفليكس بصحبة هذا الفريق الإبداعي الرائع".