طرح بوستر جديد لأحدث أفلام جيمس بوند قبل عرضه فى نوفمبر المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق سلسلة أفلام جيمس بوند، عرض no time to die آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة، حيث طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند بوستر جديدا للفيلم من خلال الحساب الرسمى لـ جيمس بوند عبر تويتر، وتميز البوستر الجديد بصورة لـ داينال كريج ويحمل فى يده مسدسا كما علق حساب الفيلم على الصورة بكتابة "رجل فى مهمة .. شاهد البوستر الجديد لفيلم no time to die"، كما شوقت الشركة الجمهور لبرومو جديد قريباً.



جيمس بوند

وكانت حرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لجيمس بوند قبل أيام، على استعادة ذكرياتها مع تصوير فيلم SKYFALL، الذى عرض عام 2012، وظهر النجم دانيال كريج في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية بموقع انستجرام، وهو من وراء الكواليس، بجوار كل من جودي دينش وروري كينير.

وفى سياق متصل، استقرت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند، عرض فيلمها المقبل No Time to Die فى 12 نوفمبر المقبل بالمملكة المتحدة و20 نوفمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أكد موقع فارايتى.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.