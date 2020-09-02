شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعانق ماجدة الرومى ويؤكد رغبته فى تعاون فنى لبنانى فرنسى لدعم بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، فى ختام زيارته للبنان، وعبر ماكرون عن رغبته فى رؤية تعاون فنى لبنانى فرنسى بهدف مساعدة لبنان للنهوض من محنته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة ماجدة الرومى صور من اللقاء عبر فيس بوك وعلقت "أراد الرئيس الفرنسى أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومى تشديداً على رغبته بإبراز وجه لبنان الفنى الحضارى، وعبّر لها عن رغبته فى رؤية تعاون فنى لبنانى فرنسى بهدف مساعدة لبنان للنهوض من محنته".

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ماجدة الرومى وماكرون



ماكرون وماجدة الرومى

وتابعت الصفحة الرسمية للفنانة ماجدة الرومى "بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التى ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التى تلامس روح لبنان المنفى الجميل الذى نحبّه، وتأثر الرئيس الفرنسى بكلام سيدة الكلمات التى رأت الدمعة فى عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبنانى ليقول: ستكونون بخير".