شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية ليزو تتحدى وزنها وترتدى فستانا ضيقا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاعفت شهرة النجمة العالمية ليزو بعد أن أطلقت ألبومها "Cuz I Love You" العام الماضى، حيث بدأت شعبيتها فى الازدياد بشكل ملحوظ، وأهم ما لفت الأنظار نحوها وميزها أنها تعتز بجسدها وذلك بالرغم من أنه زاد وزنها، وأشار الكثيرون إلى أن ليزو من أكثر النجمات امتلاكا للثقة والجراءة.



ليزو ليزو

خضعت ليزو البالغة من العمر 32 عاما لجلسة تصوير مثيرة التقطت لها من داخل غرفة نومها، ونشرت صورها على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، والتى تضم أكثر من 9.2 مليون شخص، وظهرت ليزو بالصور وهى مرتدية فستان ضيق باللونين الأحمر والأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " PrettyLittleThing " وسعره 20 جنيها إسترلينيا فقط، ولكى تبهر العالم حرصت ليزو علي وضع " ماكياج " لامع الذى اعتمد فيه على اللون الأزرق، وجاء تركيزها علي الظهور بهذا الـ LOOK من أجل لفت المزيد من أنظار المعنيين بالجمال و الموضة .



ليزو ليزو

يذكر أن ليزو بدأت مسيرتها الفنية في عام 2010 ، واستطاعت أن تخطف النظار نحوها بفضل موهبتها المذهلة ، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها ليزو " Juice " و " Truth Hurts " و " Good As Hell " ، و غيرها.