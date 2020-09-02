شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميس حمدان تظهر بلوك مختلف فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ميس حمدان إلى جلسة تصوير جديدة من أجل أغنيتها الخليجية التى تحمل اسم "اصحى صحصح يا غبى" على أن يتم طرحها خلال منتصف شهر سبتمبر على طريقة ريليكس فيديو.

أظهرت ميس جمالها واعتمدت على البساطة، وظهرت بلوك مختلف بمناسبة لكليب، ومن المقرر أن تظهر من خلال الكليب بـ3 لوكات مختلفة وإذا لاقت نجاحا سوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

وقالت ميس فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" اإن أغنية "اصحى صحصح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لا بد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.

وأوضحت أن الأغنية تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين فى الخليج. يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل سيت كوم "ونسنى"، الذى عُرض فى رمضان الماضى، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدى، ويشارك فى بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب، ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربى، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح.



ميس حمدان

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ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان