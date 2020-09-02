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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميس حمدان تظهر بلوك مختلف فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة ميس حمدان إلى جلسة تصوير جديدة من أجل أغنيتها الخليجية التى تحمل اسم "اصحى صحصح يا غبى" على أن يتم طرحها خلال منتصف شهر سبتمبر على طريقة ريليكس فيديو.
أظهرت ميس جمالها واعتمدت على البساطة، وظهرت بلوك مختلف بمناسبة لكليب، ومن المقرر أن تظهر من خلال الكليب بـ3 لوكات مختلفة وإذا لاقت نجاحا سوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
وقالت ميس فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" اإن أغنية "اصحى صحصح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لا بد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.
وأوضحت أن الأغنية تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين فى الخليج.
يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل سيت كوم "ونسنى"، الذى عُرض فى رمضان الماضى، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدى، ويشارك فى بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب، ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربى، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح.
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.