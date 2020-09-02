شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "ربنا يخلينا لبعض العمر كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة عبير صبرى بعيد ميلاد زوجها الدكتور أيمن البياع، متمنية له مزيد من السعادة والصحة فى حياته، حيث نشرت صورا تجمعها بزوجها، وكتبت عليها "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي سنة حلوة وسعيدة تحقق كل اللي بتتمناه في صحة وسعادة وربنا يخلينا لبعض العمر كله يا برج العذراء"، كما هنأتها الفنانة سوسن بدر و كتبت لها "ربنا يسعدكم ويحفظكم ويديم نعمته عليكم يارب".

كما شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقاطع فيديو ظهر فيها نجوم مسلسل "خيانة عهد" يرقصون على أنغام أغنية 3 دقات .

وظهرت الفنانة يسرا والنجوم خالد أنور وبوسي وعبير صبري وتيام عمار وشريف حافظ وهم يرقصون على أنغام أغنية 3 دقات خلال حضورهما حفل زفاف بالساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وقد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى خلال رقص نجوم المسلسل .

يشار إلى أن مسلسل "خيانة عهد" عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.