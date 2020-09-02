شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور فى عيد ميلاد سلمى حايك الـ54 تثبت أن الشباب طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة سلمى حايك اليوم بعيد ميلادها الذى يتزامن مع الثانى من سبتمبر، حيث أتمت عامها الـ54 بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب وسط نجمات هوليوود، كأحد أهم النجوم فى السينما العالمية على مدار السنوات الأخيرة، سلمي حايك بدورها احتفلت مع متابعيها بتلك المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال نشر صورتين لها ظهرت خلالها بجمالها المعتاد، وهي الصور التي لاقت إعجاب متابعيها ممن أعجبوا بحفاظها على جمالها رغم تخطيها الـ50 بأربع سنوات بنفس بريقها المعتاد.



سلمي حايك فى أحدث صورة لها

وهو ما دفعنا لتسليط الضوء على جمال سلمى حايك بعد الـ54 من خلال أبرز 5 صور لها فى الآونة الأخيرة نالت بها استحسان متابعيها.

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من ناحية أخرى كانت رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية سلمى حايك وهى فى نزهة رومانسية مع زوجها فرانسوا هنرى بينولت، وذلك فى ميكونوس باليونان، وظهر الثنائى وهما مرتديان الكمامات وكذلك كامل الأسرة.

وكانت النجمة العالمية لبنانية الأصل سلمى حايك عبرت عن حزنها الكبير على ما حدث فى لبنان نتيجة انفجار بيروت مؤخرا، ونشرت فيديو للانفجار، عبر حسابها بموقع "إنسجرام"، معلقة عليه "دمر انفجاران عاصمة لبنان .. قلبى المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم فى المناطق المتضررة فى بيروت المحبوبة".

وفى سياق متصل قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلم سلمى حايك الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أن يطرح العمل فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.