شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توأم روحى لـ حسن الرداد وأمينة خليل يحقق 5 ملايين جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "توأم روحى"، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 5 ملايين و98 ألف جنيه منذ طرحه فى السينمات، من إخراج عثمان أبو لبن، والذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، حيث تتزايد إيراداته يومياً فى دور العرض بالتزامن مع احتفال فريق العمل مع الجمهور فى أنحاء الجمهورية.
فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى، ويدور فى إطار رومانسى، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.
يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الأغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 % فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم.
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