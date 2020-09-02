شكرا لقرائتكم خبر عن بيج شون يطلق كليب Harder Than My Demons قبل أيام من إصدار الألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى بيج شون كليب جديدا يحمل اسم "Harder Than My Demons" وذلك على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وجاء إطلاقه للعمل قبل أيام معدودة من إصدار ألبومه الغنائى الجديد "Detroit 2"، وحقق الكليب فى الساعات الأولى من إطلاقة 300 ألف مشاهدة.

من جهة أخرى كشف شون مؤخرا عن واحدة من أبرز أغنيات ألبومه الجديد، والتى جمعته بواحد من أهم وأشهر نجوم الراب فى العالم، الأغنية تحمل اسم "Don Life" والتى قدمها مع النجم العالمى ليل وين التى تجمعهما الصداقة منذ سنوات طويلة، وذلك تمهيدا لإطلاق بيج شون ألبومه الجديد "Detroit 2" خلال أيام ، وجاء الكشف عن الأغنية من خلال مقطع فيديو "كعرض مسبق" من أجل إعطاء جرعة حماس كبيرة كل محبيه وعشاقها الذين ينتظرون ألبومه الغنائى الجديد.

يذكر أن Big Sean البالغ من العمر 32 عاما أكد للعالم مؤخرا أنه سيطلق ألبومه الغنائى الخامس والذى يحمل اسم"Detroit 2" ، وكشف بيج شون عن غلاف ألبومه الجديد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر".

Advertisements

وتم تصوير العمل الفنى "غلاف الألبوم" من قبل مايك كارسون وذلك الصيف الماضى فى مدينة ديترويت مسقط رأس شون، ويظهر بها عدد من الأشخاص وهم يحلقون فوق شون بينما يقرعون الطبول كل منهم على دلو مملوء بالورود.



1



2