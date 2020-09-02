شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب تتبرع بـ25 ألف دولار للنساء المتضررات من انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت النجمة العالمية ميريل ستريب بمبلغ 25 ألف دولار للنساء المتضررات من انفجار بيروت، ونشرت جمعية "كفى" اللبنانية التى تهتم بمسائل العنف ضد المرأة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" رسالة شكر لها، حيث كتبت :"شكرا لك ميريل ستريب على مساهمتك السخية في أعمال الإغاثة التي تقوم بها كفى لدعم النساء اللاتي فقدن منازلهن أو تعرضن للإصابات والصدمات نتيجة انفجار بيروت. إن مساهمتك بمبلغ 25 ألف دولار ليست سوى دليل إضافي على دعمك لحقوق المرأة".



ميريل ستريب

يذكر أن جمعية كفى أو كفى عنف واستغلال KAFA (enough) Violence & Exploitation منظمة مدنية لبنانية، غير حكومية وغير هادفة للربح تركز على قضايا المرأة وتحارب العُنف المُمارَس ضدّها.

ومن ناحية أخرى قالت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب إن تمثيل شخصيات حقيقية لا يعنى الاستنساخ، وتحدثت عن دورها في فيلم "المغسلة"، الذي مثلت فيه دور سكرتيرة حديثة العهد، لدى محامي، يعد نموذجا للفساد المالي الضارب حول العالم.

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وتعتبر ميريل ستريب أكثر ممثلة جسدت شخصيات حقيقية حتى الان وتمتلك ستريب القابلية لتتمكن من أي لهجة في العالم وترشحت 21 مرة لنيل الأوسكار، وهو أعلى رقم مسجل لممثل ، وقد ربحت ثلاثة منها .

وترشحت 14 مرة لنيل BAFTA Award وربحت اثنين منها كما ترشحت 27 مرة لنيل Golden Globe Award وربحت 8 منها.

ميريل ستريب شخصية أيقونية ومميزة في العالم فهي تمتلك الجمال مع الموهبة وهي الممثلة الأكثر إنتاجا في هوليوود وتمتلك قدرات تمثيلية مبهرة وقرات تشخيصية عظيمة ولعبت الكثير من الأدوار المتنوعة فلقبوها بالحرباء وتقدم أي شخصية تستند إليها بحرفية عالية وبإتقان وكفاءة مذهلة .