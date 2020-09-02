شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون متهم فى قضايا بالموسم الثانى من Criminal.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الإثارة والأكشن Criminal، التريلر الرسمى الأول للموسم الثانى قبل أيام قليلة من طرحه والذى ضم عددا كبيرا من المشاهد للنجم العالمى كيت هارينجتون الذى يقوم بدور البطولة، ومن المقرر أن تطرح السلسلة فى 16 ديسمبر المقبل عبر المنصة الأمريكية.

ومن المقرر أن تدور أحداث الموسم الثاني حول مشتبه به في عدد من القضايا وهو "كيت هارينجتون"، يجلس في غرفة الاستماع في المحكمة تحت ضغط شديد للاعتراف بتفاصيل القضايا المتورط فيها، وكان الموسم الأول من السلسلة قد حقق عدد مشاهدات كبير.

وفى تصريحات سابقة، لـ هارينجتون، نجم GOT "جون سنو" لـ موقع " The Hollywood Reporter" حول الموسم الثامن والأخير من المسلسل التليفزيونى الأشهر، قال "هارينجتون" إنه فوجئ بذلك تمامًا، على الرغم من أنه يمكنك رؤية هذا المسار للأحداث منذ بداية أولى حلقات الموسم، لكنها لا تزال صدمة كبيرة لي".

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وبسؤاله عن المشهد الأخير من سلسلة HBO، قال "هارينجتون" احببته، عندما قرأته ، وما جعلني أبكي الجملة التي كتبت على الورقة "End of Game of Thrones" ، ونهاية جون سنو بهذه الطريقة، الشخصية التي أحببتها لسنوات كثيرة، وكانت تعني الكثير بالنسبة لي، ورؤيته يتخطى العديد من المواقف التي ساعدت في أن ينضج فكريا في العمل كان بالنسبة لى شيء صادق".





وكشف " هارينجتون " أيضًا أنه لم يكن سعيدًا لأن أريا كانت الشخصية التي قضت على ملك الليل، وأكد أنه كان غاضبًا قليلاً ، وذلك لأنه أراد أن يقتل ملك الليل بنفسه، خاصة أنه تم تحضير شخصية جون سنو طوال المواسم للقيام بذلك، لكنني بالتأكيد كنت سعيدًا جدًا لـ آريا.