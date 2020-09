شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يطلب تأجيل قضية التشهير به من قبل أمبر هيرد لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمي جوني ديب وثائق في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا لتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، حتى يتمكن من تصوير دوره فى فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 في لندن.

وكان قد رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change ".

وتخطط شركة Warner Bros لبدء تصوير لـ "Fantastic Beasts 3" من أكتوبر المقبل في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021، لذلك طلب ديب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.

وكانت قد انتهت قضية التشهير بالنجم العالمى جونى ديب ضد الصحيفة البريطانية the sun بعدما اتهمته بإساءة معاملة الزوجة السابقة آمبر هيرد ، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات المحكمة الشهر الماضى التى شاهد العالم من خلالها علاقة حب مليئة بالفضائح.

ويقاضى نجم The Pirates of the Caribbean نيوز جروبز، ناشر صحيفة ذا صن ، ورئيس التحرير التنفيذى للصحيفة، دان ووتون ، في المحكمة العليا فى لندن بسبب مقال تم نشره فى أبريل 2018 ، قال عن جونى ديب بأنه "ضرب زوجته".

وقال ديفيد شيربورن، محامى ديب فى الختام، إن الممثل أنكر بشدة "هذا الادعاء الذى يدمر السمعة وينهى مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يصدر حكمه فى غضون عدة أسابيع.

وكانت قد استمعت محكمة لندن لمرافعة نهائية من الدفاع تصف الممثل الشهير جونى ديب بأنه مدمن مخدرات تنتابه نوبات من العنف وكاره للنساء، بعدما تعدى بالضرب على زوجته واستخدم ألفاظًا مسيئة عن النساء وجاءت تلك المرافعة قرب انتهاء المحاكمة التي ستبت فى دعوى بالتشهير رفعها ديب ضد صحيفة بريطانية نصفية القطع.

ويقاضى ديب، نجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبى، مجموعة (نيوز جروب نيوزبيبرز) التى تنشر صحيفة (ذا صن) وأحد صحفييها وهو دان ووتون بسبب مقال نشرته الصحيفة فى 2018 ووصفته فيه بأنه يضرب زوجته.

وأدلى ديب (57 عامًا) وزوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد (34 عامًا) بشهادتيهما خلال المحاكمة. وقال ديب إنه لم يكن عنيفًا أبدًا مع هيرد أو أى امرأة أخرى وإنها هى التى هاجمته. وروت هيرد عدة وقائع قالت فيها إن ديب اعتدى عليها بالضرب.

وفى تلخيص لقضية الدفاع، قالت المحامية ساشا واس إن ادعاءات ضرب الزوجة كانت صحيحة ورسمت صورة للممثل الشهير على أنه "مدمن ميئوس منه".

وقرأت من رسالة بريد إلكترونى أرسلتها هيرد لنفسها فى عام 2013 قبل زواجها بديب وروت فيها عن مشاعرها بشأن نوبات الغضب التى تنتابه بسبب إدمان المخدرات. وكانت الرسالة موجهة لديب لكنها لم ترسلها له.

وكتبت فيها: "لقد ضربتنى مرارًا. وهو أمر لم يكن عليك فعله أبدا.. ولم يكن أيا من ذلك ممكنا لولا الشراب والمخدرات"، وأشارت المحامية إلى إن ذاكرة ديب عن أفعاله وسلوكه مشوشة بسبب تعاطى المخدرات ومعاقرة الخمر.

واتهمت "واس" الممثل بأنه "كاره للغاية للنساء" مستشهدة برسائل نصية ورسائل بريد إلكترونى استخدم فيها ألفاظا وشتائم مثل "عاهرة" و"ساقطة" و"مومس عديمة القيمة" بحق هيرد ونساء أخريات.

وقالت عن نقطة استخدمها فريق ديب القانونى ضدهم، وهى عدم وجود شهود بخلاف هيرد وشقيقتها على أنه ضربها، إن العنف المنزلى عادة ما يحدث خلف أبواب مغلقة.