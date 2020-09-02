شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "بحر ركبة" دويتو جديد يجمع عيضة المنهالى وبلقيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عيضة المنهالى، دويتو جديد مع المطربة بلقيس بعنوان "بحر ركبة"، هو عمل غنائى من أشعاره، ومن ألحان عيضة المنهالى، قام بتوزيعه المايسترو مهند خضر وقام بعمل المكس والماستر المهندس جاسم محمد.

من ناحية أخرى أحيت بلقيس في شهر أبريل الماضي حفل أون لاين بمشاركة والدها المغني اليمني الكبير أحمد فتحى، حيث نشرت صورة لهما وهي تقبل يده فى أحد الحفلات، معلقة عليها :"احلى وأجمل بث لايف في تاريخ الانستا بيجمعني مع بابا الحبيب.

وكانت شاركت الفنانة بلقيس جمهورها بمقطع فيديو من آخر حفلات الزفاف التي قامت بإحياءها قبل إلغاء أنشطتها الفنية بسبب فيروس كورونا، وقد غنت بلقيس مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال، وكتبت على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "بنت الجيران بطريقتى وغيرت كلامها شوية".

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