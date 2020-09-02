شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أثل" لـ حلا شيحة يحصد جائزتين ويشارك فى 5 مهرجانات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفيلم الإماراتى القصير أثل للمخرجة اليازية نهيان آل نهيان جائزتين، هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي، كما فاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

كما اختير فيلم أثل رسمياً للمشاركة في خمسة مهرجان دولية وهي مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة.

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تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

أثل من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وشارك في التمثيل الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا.