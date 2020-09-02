لوفاتو: “حياة السود مهمة” نقطة تحول في حياتي

متابعة بتجــــــــــــرد: اعترفت المطربة الأمريكية ديمي لوفاتو أن صفحاتها على سوشيال ميديا اتخذت منحى مختلفاً خلال هذا العام، الذي شهد أحداثاً جساماً منها مظاهرات «حياة السود مهمة» وأزمة كوفيد-19.

وسلطت لوفاتو، 28 عاماً، في مقالها بالعدد الجديد من مجلة «فوغ» الضوء على هذه التغيرات، قائلة: «كانت علاقتي بمواقع التواصل الاجتماعي قبل إغلاق كورونا مثالية حيث الصور والبوستات التي تعكس حياة الرفاهية التي أعيشها، لكن مقتل الشاب ذي الأصول الإفريقية أحمد أربري على يد الشرطة الأمريكية كان نقطة التحول بالنسبة لي فباتت صفحاتي تعج بالتوعية بضرورة مكافحة العنصرية».

وأشارت إلى أنها، وحياتها الفنية، تأثرت بالثقافة الإفريقية، من أريثا فرانكلين إلى ويتني هيوستن، مرجعة الفضل في نجاحها ونجوميتها إلى الفنانين من ذوي البشرة السمراء، فكان رد الجميل بالدفاع والتوعية بحقوق هذه الفئة في وجه العنصرية والظلم الذي تتعرض له.

وأوضحت أهمية توفير بيئة ومناخ مناسبين للسود والمرأة وكل الأقليات كي يشعروا بالأمان والقدرة على العطاء بسلام في المجتمع الأمريكي.