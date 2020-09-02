بعد تصدرها قائمة بيلبورد.. فرقة BTS تتطلع لجوائز غرامي

متابعة بتجــــــــــــرد: تتطلع فرقة BTS (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية، التي تصدرت قائمة بيلبورد لأفضل الأغاني في الولايات المتحدة لأول مرة، لتقديم أغانيها في حفل جوائز غرامي العام المقبل، وربماً أيضاً الحصول على جائزة أو اثنتين.

ومنذ تشكيل الفرقة المكونة من 7 شبان عام 2013، (بي.تي.إس) نقلت موسيقى البوب الكورية الجنوبية إلى آفاق جديدة وجابت موسيقاها العالم.

وتصدرت الفرقة، الاثنين، قائمة بيلبورد هوت لأفضل 100 أغنية بأغنيتها الشهيرة (داينامايت) وهي أول أغنية تغنيها الفرقة بالكامل باللغة الإنجليزية، واستقبلها جمهور موسيقى البوب الأمريكية بحفاوة شديدة.

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وبالنسبة للفرقة، عزز تحقيق أغنيتها المنفردة نحو 275 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب آمالها في الفوز بجائزة غرامي.

وكانت الفرقة قدمت عرضاً بحفل غرامي في وقت سابق هذا العام إلى جانب مغني الراب الأمريكي ليل ناس إكس، لكنها لم ترشح من قبل لأيٍّ من جوائز المسابقة.

وقال قائد الفرقة آر.إم (البالغ 25 عاماً) متحدثاً وسط أفراد فرقته في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم: «حفلات غرامي هي المكان الذي يحلم به كل فنان، ونحن نأمل أن نقدم عرضنا الخاص، وأن نحصل على ترشيح، وأن نفوز بجائزة إن أمكن».