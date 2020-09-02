أحمد مالك يطير إلى إيطاليا لحضور عرض فيلمه The Furnace

متابعة بتجـــــــــــرد: يطير الفنان الشاب أحمد مالك إلى إيطاليا لحضور العرض العالمي الأول لفيلم The Furnace أول أعماله الدولية، والذي ينافس في قسم آفاق ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ويُعرض الفيلم مرتين، في 4 سبتمبر الجاري، بحضور أبطال الفيلم، حيث يقام للعمل حفل (جالا)، ويمر أبطال الفيلم على السجادة الحمراء.

ويأتي هذا بالتزامن مع اختيار مالك لبطولة مسلسل «تحقيق» الذي بدأ تصويره قبل أيام، والمقرر عرضه قريباً على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك مع مالك في بطولته كلٌّ من: النجوم الشباب هدى المفتي، خالد أنور، تارا عماد، فاطمة الناصر، ومي الغيطي.

Advertisements

ويدور The Furnace حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن الـ19، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي ديفيد وينهام، بيكالي غانامبار، تريفور جاميسون، إريك طومسون، ماهيش جادو، وأسامة سامي، ومن إخراج رودريك ماكاي.