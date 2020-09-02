“الصامل” يجمع بلقيس وعيضة المنهالي في “بحر ركبه”

متابعة بتجــــــــــــرد: في عمل غنائي من أشعاره، جمع “الصامل” الفنانين بلقيس فتحي وعيضة المنهالي بدويتو حمل عنوان “بحر ركبه”. تضمنت الأغنية كلمات ورد الشاعرة “شِبعاد” على قصيدته، ولحنها عيضة المنهالي نفسه بالإيقاع الخبيتي السعودي، ووزعها المايسترو مهند خضر وقام بعملية المكس والماستر المهندس جاسم محمد. وطرح المنهالي الأغنية عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” متضمنة الكلمات المغناة، إلى جانب توزيعها على جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

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