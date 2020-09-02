توم كروز يستأجر سفينة لمواجهة كورونا

متابعة بتجـــــــــــــرد: استأجر النجم الأميركي توم كروز سفينة في النرويج بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 666 ألف دولار، لفريق عمل فيلمه Mission: Impossible 7، وفقاً لتقارير أجنبية.

وقام كروز بهذه الخطوة، ليجنبفريق عمله الإصابة بفيروس كورونا ولعدم تأخير أو تعطيل تصوير الفيلم.

يذكر أن فيلم المهمة المستحيلة يتم تصويره في جميع أنحاء أوروبا لكن الإنتاج توقف عندما أُغلقت أجزاء كبيرة من القارة بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد تؤدي أي تأجيلات أخرى في التصوير إلى تأخير إصدار الفيلم.

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لذا قام توم كروز بدفع حوالي نصف مليون جنيه إسترليني مقابل استئجار سفينة سياحية للعمل كفندق في النرويج لإيواء طاقم الإنتاج والحفاظ على سلامتهم.

وستبقى السفينة حتى نهاية سبتمبر، كما يُعتقد أنها ستأوي على متنها حوالي 200 موظف من النرويج، مع 200 عامل دولي آخر، وسترسو في Hellesylt في شرق البلاد.