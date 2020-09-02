بعد فيروز.. ماكرون التقى ماجدة الرومي

متابعة بتجـــــــــــــرد: التقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الثلاثاء، إذ حضرت إلى قصر الصنوبر حيث نظمت مجموعة لقاءات عقدها الأخير لشخصيات سياسية ولبنانية ضمن جدول زيارته إلى لبنان، بحسب موقع “النهار” اللبناني.

وانتشرت صورة لماجدة الرومي التي حضرت إلى قصر الصنوبر برفقة أخيها عوض الرومي الذي ظهر وهو يحمل باقة كبيرة من الورود.

وكانت زيارة ماكرون في منزل فيروز الحدث الأبرز، حيث منحها وسام “جوقة الشرف”، وهو أرفع وسام في فرنسا.

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زيارة ماكرون لأيقونة الغناء اللبناني كانت بعيداً عن الإعلام نزولاً عند رغبة عائلة فيروز، واستمر اللقاء الاستثنائي قرابة الساعة والربع، في منزل الذي يقع في منطقة الرابية.

ووصف ماكرون زيارته لفيروز بأنها جميلة وقوية وقال: “لقد تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي، وعن لبنان الذي نحبه وينتظره الكثير منا، وعن الحنين الذي ينتابنا”.

ونشرت فيروز عبر حسابها في تويتر مجموعة صور من زيارة الرئيس الفرنسي لمنزلها والتي قلدها فيها أعلى وسام فرنسي.