- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: اختيرت مغنية الراب الأميركية كاردي بي لتكون أحد وجوه حملة أزياء الخريف والشتاء لدار “بالنسياغا” Balenciaga الفرنسية.
وأوضحت الدار أن صور حملة مجموعتها لخريف وشتاء 2020 أنتجتها شبكة أصدقاء “بالنسياغا” التي تواصل العمل عن بعد بسبب تدابير الحجر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأضافت أن كاردي بي وإليزا دوغلاس كانتا من بين ملهمات هذه الحملة الإبداعية.
وكانت مغنية الراب البالغة (27 عاماً) والتي يتابعها 75 مليون شخص عبر حسابها في إنستغرام قد أعلنت الخبر بنفسها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أوردت إحدى صور الحملة التي ظهرت فيها على لوحة إعلانية كبيرة نشرت على إحدى واجهات متحف اللوفر في باريس.
وأصبحت كاردي بي ظاهرة موسيقية عام 2017 بفضل أغنيتها “بوداك ييلو” التي حققت نجاحاً كبيراً.
وصدرت أغنيتها الجديدة “واب” في 21 أغسطس الفائت بالتعاون مع مغنية الراب ميغان ذي ستاليون وشكلت إحدى الأغنيات الأكثر نجاحاً هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر كاردي بي معلقة على جدار متحف اللوفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.