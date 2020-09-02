نادين نجيم تنفي هذا الخبر

متابعة بتجــــــــــــرد: نفت النجمة اللبنانية نادين نجيم الأخبار المتداولة حول مشاركتها في مسلسل جديد إلى جانب الممثل السوري قصي خولي.

جاء ذلك بعدما تحدث بعض رواد التواصل الاجتماعي عن أن نادين وقصي سيجتمعان بمسلسل قصير يتألف من 8 حلقات، من كتابة بلال شحادات وسيعرض عبر منصة شاهد.

وأشارت نادين إلى أنها أول من يسمع بهذا الخبر وعلقت عبر تويتر قائلة: ” لمين هل عمل قلتلي؟ مين الكاتب؟ المنتج والمخرج؟ بس تعرف بليز تخبرني لأنه ما عندي خبر”.

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وكانت نادين قد انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل “عشرين عشرين” الذي تشارك في بطولته إلى جانب قصي خولي ورامي عياش ورولا بقسماتي ورندة كعدي وماريتا الحلاني وغيرهم، وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر وبلال شحادات.

وكان من المقرر أن يعرض العمل ضمن ماراثون الدراما الرمضاني 2020، ولكن توقف تصويره بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.