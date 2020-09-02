وثائقي يشخّص ترمب بأنه "نرجسي خبيث" و "خطر جداً"

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"الخليج 365": مع إقتراب موعد إنطلاق الإنتخابات الأميركية حيث يسعى الرئيس دونالد ترمب للفوز بولاية ثانية، بدأ عرض فيلم وثائقي أُنتج حديثاً على منصات البث التدفقي يحمل عنوان "غير مؤهل: التحليل النفسي لدونالد ترمب" أو #Unfit: The Psychology of Donald Trump ، توصل الى أنه شخص "نرجسي خبيث" ليست لديه أية دوافع سياسية، بالإستناد الى شهادات خبراء في علم النفس.

مخرج الفيلم ومنتجه دان بارتلاند كتب على موقع الفيلم بأن هذا الوثائقي لا يدافع عن قضايا سياسية وإنما "نجري مقابلات مع أخصائيي الصحة العقلية ، الذين يناقشون الاضطرابات النفسية للرئيس ترمب، ولماذا يشعرون بأن الخطر يتفاقم الآن، ولماذا يعتقدون أن عدم تحذير الجمهور في هذا المنعطف سيكون بمثابة تنازل عن المسؤولية المهنية"

وفي تصريح لفرانس برس يقول بارتلاند مبرراً توقيت طرح الفيلم: هناك "الكثير" من السياسيين الذين "تم تشخيص إصابتهم بإضطرابات نفسية لكنهم ليسوا خطرين".

ويزعم الفيلم أن الرئيس الراحل أبراهام لنكولن عانى من الاكتئاب، وبيل كلينتون من الهوس الخفيف الذي إعتُبر محركاً أساسياً لجاذبيته.

ويخلص الى أن "تشخيص دونالد ترمب بمجموعة خاصة من الاضطرابات هو ما يجعل منه شخصاً خطراً جدا".

ويتضمن فيلم لقاءات مع العديد من علماء النفس الذين يقولون أن لديهم واجباً طبياً بتحذير الأميركيين حول الحالة العقلية المزعومة لترمب.

ووفق عالم النفس جون غارتنر، تظهر على الرئيس بشكل جلي أربعة عوارض رئيسية للنرجسية الخبيثة، وهو اضطراب الشخصية الأكثر تدميراً، تشمل البارانويا والنرجسية وإضطراب الشخصية المعادية للمجتمع والسادية.

وقال غارتنر لوكالة فرانس برس "هذا النوع من القادة يظهر على مدار التاريخ، وهم دائماً مدمرين بشكل غير إعتيادي"، مشيراً الى أن نفس التوصيف ينطبق على هتلر وستالين وموسوليني.

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وأضاف "الغريب في الأمر أننا لسنا معتادين على رؤية هذا النوع من القادة في الولايات المتحدة".

"السوسيوباث"

ويسلط الفيلم الضوء على قاعدة أخرى تجبر اختصاصيي الصحة العقلية على التحدث علانية عندما يكون الإضطراب العقلي للمريض مؤثراً على الآخرين، وفي هذه الحالة الجمهور الأميركي.

وقال غارتنر "الأمر ليس أنه بنفس مستوى السوء مثل هتلر، أو أنه يعادله"، مضيفاً "لكنه يملك نفس تشخيصه".

وتشخيص إصابة ترمب باضطراب عقلي كان دائماً تكتيكاً معروفاً بين خصومه.

ومؤخراً نشرت ماري أبنة أخ ترمب وهي أخصائية نفسية كتاباً يتضمن الكثير من الإتهامات الموجهة الى عمها، كما أن المؤلف المشارك لكتاب ترمب "فن الصفقة" قال إنه يجب إعادة تسمية كتابها ليصبح "السوسيوباث" (المعتل اجتماعياً).

ورد الرئيس الأميركي على هذه الادعاءات حول معاناته من إضطرابات عقلية وإجتماعية بالإعلان عن نفسه بأنه "عبقري مستقر جداً عقليا".

"شخص خطر جدا"

وبالإضافة إلى علماء النفس، أجرى الفيلم مقابلات مع محامين ومؤرخين وأكاديميين وضباط استخبارات سابقين وغالبيتهم من المعارضين ترامب.

ومن بين هؤلاء رئيس مكتب الاتصالات في البيت الأبيض أنطوني سكاراموتشي الذي لم يستمر طويلا في منصبه، وجورج كونواي الذي أعلنت زوجته كيليان مؤخراً عزمها التنحي عن منصبها كمستشارة للرئيس.