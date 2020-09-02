إيما روبرتس تعلن بسعادة عن حملها الأول..وعمتها جوليا روبرتس تهنئها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - بصورة نشرتها لنفسها ببطنها المنتفخ عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" الذي تملك فيه 13 مليون و900 ألف متابع ومتابعة حول العالم ،أعلنت الممثلة الأمريكية إيما روبرتس البالغة من العمر "29 عاماً" حملها في طفلها الأول من حبيبها الممثل جاريت هيدلوند بعد علاقة حب قصيرة بينهما بدأت من عام 2019 الماضي.

وحصدت صورة إيما روبرتس ببطنها المنتفخ وفستانها الأبيض المكشوف الكتفين التي نشرتها على 2 مليون و400 ألف مشاهدة وإعجاب بيوم واحد، كما نشرت صورتين لها مع حبيبها ووالد طفلها الأول الممثل جاريت هيدلوند وعلقت عليها: "أنا و المفضلان لديّ" .

بينما لم تثمر علاقتها العاطفية السابقة مع الممثل إيفان بيترز عن أي حمل أو زواج رغم استمرار قصة الحب بينهما سبع سنوات كاملة.

وتلقت إيما مئات التعليقات المهنئة من زملائها وأصدقاها ومعجبيها ،ومعظمهم يؤكدون أنها ستكون أماً رائعة.

إيما وجاريت



حامل بطفل ذكر

ولمحت الممثلة إيما روبرتس إلى جنس مولودها الأول المنتظر،بنشرها إيموجي لقلبين باللون الأزرق،مما يشير إلى أن جنس طفلها الأول ذكر وليس أنثى.



جوليا روبرتس أول المهنئات

وكانت النجمة العالمية جوليا روبرتس،عمة إيما روبرتس،أول المهنئات لها بتعليق قالت لها فيها: "واو..أحبك".

وأمضت إيما روبرتس وجاريت هيدلوند فترة الحجر الصحي معاً،وشوهدا كثيراً بأوضاع رومانسية جميلة في لوس أنجلوس.

وتستعد إيما روبرتس لتجهيز غرفة وتصميم ديكورات خاصة لها لمولودها الأول السعيدة بقدومه للغاية.