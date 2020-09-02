غداً.. حفل غنائي لـ وردة الجزائرية في أوبرا إسكندرية

تستقبل دار أوبرا إسكندرية، سهرة غنائية مميزة بباقة غنائية للفنانة القديرة وردة الجزائرية، وذلك على أحد مسارحها، بعد عودة انشطتها الغنائية والفنية.

يقام الحفل، ليلة غد الخميس، بأجمل الأصوات الغنائية من فرقة أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة موسيقية من المايسترو عبد الحمدي عبد

الغفار، وذلك على مسرح سيد درويش في الساعة الـ 8 والنصف مساءً، وتم تقسيم سعر التذكرة إلى 3 فئات: الأولى بقيمة 60 جنيهاً، والثانية بقيمة:85 جنيهاً، والثالثة بقيمة 100 جنيهاً.

وأعادت دار الأوبرا بفرعيها في القاهرة والإسكندرية، جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.